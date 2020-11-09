Kars'ta Azerbaycan Bayrak Günü kutlandı - Son Dakika

Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosluğunca, Azerbaycan Devlet Bayrak Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Başkonsoloslukta düzenlenen etkinlikte, Azerbaycan kökenli vatandaşlar bir araya gelerek saygı duruşuna bulundu, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarını okudu.

Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan bayrağının çok değerli ve anlamlı olduğunu söyledi.

Guliyev, hem bayrak gününü hem de Şuşa'nın Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılışını kutladıklarını ifade ederek, "Her karış toprağımızda aziz bayrağımız dalgalanıyor. İşgalci düşmanın bayrağı yeri düşerken, oralarda bizim bayrağımız zirvelere kaldırılarak dalgalanıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev liderliğinde birçok şehrimiz, köyümüz azat edildi, ordumuz yaklaşık 45 günde bize sevinçler yaşattı." dedi.

Toprakların şehitlerin kanı, canı pahasına geri alındığını anlatan Guliyev, şöyle konuştu:

"Azerbaycan'ın, Karabağ'ın incisi Şuşa azat edildi. Şuşa Azerbaycan'dır, ordumuza minnettarız. Allah bizim devletimize zeval vermesin bundan sonra da gücümüz artsın, bu bölgede söz sahibi olduk, bu daha da büyüsün. Türkiye'den, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığımız destek, hükümetin verdiği destek ile birlik ve beraberliğimizle bu muharebeyi kazandık."

Konsoloslukta toplanan vatandaşlar daha sonra ellerinde taşıdıkları, "Şuşa bizimdir", "Karabağ Azerbaycan'dır", " Pakistan, Azerbaycan, Türkiye bir yürektir, bir candır" dövizleriyle Haydar Aliyev anıtına yürüdü.

Guliyev ve beraberindekiler anıta çiçek bıraktı.