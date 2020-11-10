Kars'ta Azerbaycan Bayrak Günü kutlandı - Son Dakika

Kars'ta Azerbaycan Bayrak Günü kutlandı

10.11.2020 09:25
Kars'ta Azerbaycan Bayrak Günü kutlandı, System.String[]

AZERBAYCAN Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, 'Azerbaycan Bayrak Günü' kutlama töreninde yaptığı konuşmada, 28 yıl önce Ermenistan tarafından işgal edilen Azerbaycan topraklarının geri alınmasıyla birlikte bayrak sevgisinin göklere çıktığını söyledi.

AZERBAYCAN Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, 'Azerbaycan Bayrak Günü' kutlama töreninde yaptığı konuşmada, 28 yıl önce Ermenistan tarafından işgal edilen Azerbaycan topraklarının geri alınmasıyla birlikte bayrak sevgisinin göklere çıktığını söyledi. Yaklaşık 45 gündür devam eden savaşta Ermenistan bayrağının yere düştüğünü ve Azerbaycan bayrağının ise göndere çekildiğini vurgulayan Guliyev, işgal edilen toprakların geri alınmasından dolayı duydukları gurur ve sevinci anlattı.

Azerbaycan Bayrak Günü nedeniyle Kars Başkonsolosluğu'nda tören düzenlendi. Azerbaycan ve Türkiye milli marşlarının okunduğu törende konuşan Başkonsolos Guliyev, bayrakların devletlerin sembolü olduğuna vurgu yaparak, Ermenistan ile yaşanan Karabağ savaşında Azerbaycan bayrağının ne kadar değerli ve gurur verici olduğunu bir kez daha anladıklarını dile getirdi.

Ermenistan işgalinden kurtarılan her parça Azerbaycan toprağına dikilen her Azerbaycan bayrağının gurur verici olduğunu ifade eden Başkonsolos Nuri Guliyev, "Azerbaycan topraklarındaki işgalci düşmanın bayrağının yere düşmesinden ve Azerbaycan bayrağının göndere çekilmesinden dolayı son derece mutlu ve gururluyuz. 1994 yılında imzalanan Bişkek Antlaşmasından sonra ülkemiz ateşkes yaptı. Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra bugüne kadar Azerbaycan halkı çok ağır günler yaşadı. Ama şükürler olsun ki Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra biz birçok devletten özellikle Ermenistan'dan daha farklı olarak gelişip büyüdük. Bişkek Antlaşması bizi çok üzüyordu. Çünkü bu antlaşmanın ardından topraklarımız işgal altında kalmıştı. Nihayet halkımızın yıllardır gözlediği o gün geldi ve işgal edilen topraklarımız, Ali Başkanımızın emriyle tek tek Ermenistan işgalinden kurtarılmaya başladı. Ordumuz 45 günde 200"e yakın reyonu geri almanın sevincini bize yaşatmaya devam ediyor. Son olarak Şuşa kentimizi de işgalden azad ettik. Allah devletimize zeval vermesin. Bundan sonra da gücümüz artsın. Bölgede söz sahibi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN DESTEĞİ BİZİ DAHA GÜÇLÜ KILIYORGuliyev, "En başta Türkiye Cumhuriyetinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldığımız destek ile birlikte, birlik ve beraberliğimiz bugün bizi güçlü kılmaktadır. Bu birlik ve beraberlik sayesinde gücümüz daha da artmaktadır. Dünyanın birçok devletinin ilgisi bu mücadele üzerineydi. 28 yıldır Umum Milli Liderimiz Haydar Aliyev ve Cumhurbaşkanımız Haydar Aliyev devrinde, bütün sahalarda Azerbaycan Devleti büyümeye ve gelişmeye devam etti. Bugün düşmana meydan okuyacak bir güce erişti. Sadece ordumuz ile değil ekonomimiz ile de büyümeye devam ediyoruz. Dost olanlar bize destek verirken düşman olanlar da artık kendileri bilir. Biz işgal edilmiş topraklarımızı Ermenistan'a bırakmayacağız. 200 yıldır kaybettiğiz topraklarımızı artık geri kazanmaya başladık. Eski Ermenistan Devlet Başkanı Ser Serkisyan 'Biz Karabağ'ı işgal ettik, gençlerimiz de Ağrı Dağı çevresini işgal edecek' demişti" dedi. ŞEHİTLERİMİZİ MİNNETLE ANIYORUZGuliyev,  şunları söyledi: "Sevinçli ve mutlu günler yaşıyoruz. Şehitlerimizi saygı, sevgi ve hürmetle anıyoruz. Allah tüm şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına ve sevdiklerine sabır versin. Hepimizin başı sağ olsun. Allah bundan sonra başka savaşlar bize yaşatmasın. Bize düşman olan herkes sadece başının kaldırıp bize baksın ve ayaklarımız altında kalsın. Türk dünyasının birlik ve beraberliği bundan sonra daha da büyüsün. Azerbaycan ile Türkiye timsalinde daha da genişlesin. Halklarımız hümanist bir kalbe sahiptir. Bizim gölgemizde her kes yaşayabilir. Ama ne yazık ki kimse bizimle yaşamak istemiyor. Çünkü hepsi biliyor ki biz onlardan daha değerli ve güçlüyüz. Büyük zaferi bekliyoruz. Bu zaferde işgal edilmiş tüm topraklarımızı Ermeni işgalinden kurtarmaktır."Törenin ardından Guliyev, ellerinde "Şuşa bizimdir", "Karabağ Azerbaycandır", "Ana'dır arzulara her zaman Karabağ", " Pakistan, Azerbaycan, Türkiye bir yürekti bir candır" yazılı dövizler taşıyan grupla Eski Erzurum Caddesi üzerindeki Haydar Aliyev Anıtı'na yürüdü.

Guliyev ve beraberindekiler, anıta kırmızı karanfil bıraktı.


Kars'ta Azerbaycan Bayrak Günü kutlandı
Kars'ta Azerbaycan Bayrak Günü kutlandı
Kars'ta Azerbaycan Bayrak Günü kutlandı
Kars'ta Azerbaycan Bayrak Günü kutlandı
Kars'ta Azerbaycan Bayrak Günü kutlandı
Kars'ta Azerbaycan Bayrak Günü kutlandı
Kars'ta Azerbaycan Bayrak Günü kutlandı
Kars'ta Azerbaycan Bayrak Günü kutlandı
Kars'ta Azerbaycan Bayrak Günü kutlandı
Kars'ta Azerbaycan Bayrak Günü kutlandı
Kars'ta Azerbaycan Bayrak Günü kutlandı
Kars'ta Azerbaycan Bayrak Günü kutlandı
Kars'ta Azerbaycan Bayrak Günü kutlandı
Kars'ta Azerbaycan Bayrak Günü kutlandı
Kars'ta Azerbaycan Bayrak Günü kutlandı

Azerbaycan, Ermenistan, İşgal, Kars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kars'ta Azerbaycan Bayrak Günü kutlandı - Son Dakika


Son Dakika

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