Kars'ta Badminton turnuvasında uyuşturucuya dikkat çekildi - Son Dakika

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Kars'ta Badminton turnuvasında uyuşturucuya dikkat çekildi
6 saat önce
Kars'ta düzenlen Badminton turnuvasında uyuşturucuya dikkat çekildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:54 Kaynak: İHA
Kars'ta düzenlen Badminton turnuvasında uyuşturucuya dikkat çekildi. Turnuvaya katılan takımlar sporcular, "Başka yol yok! Uyuşturucuya Geçit Yok!" yazılı pankart açtı.
Kars Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Badminton İl Temsilciliği'nin düzenlendiği İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'nda yapılan turnuvaya 18 kadın ve 20 erkek sporcu katıldı. Renkli görüntülere sahne olan turnuva da sporcular üzerinde "Başka yol yok! Uyuşturucuya Geçit Yok!" yazılı pankartla saha çıktı. - KARS
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