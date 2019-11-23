Kars'ta bağımlılıkla mücadele toplantısı

Kars'ta Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.



Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu'nun Başkanlığı'nda İl Sağlık Müdürlüğü Sosyal Tesisleri Eğitim Binası'nda düzenlenen toplantıya, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Zakir Lazoğlu, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Aytaç Erman Keskin, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.



Doğu'nun açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyetleri sununu yapıldı, 2020 Kars İli Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele İl Eylem Planı taslağı sunuldu, kurul üyelerinin görüş ve önerileri alındı.



Ayrıca toplantıda Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu'nun bağımlılıkla mücadele sürecinde mevcut durumu tespit etmek, uygulanması gereken faaliyetlerin ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülmesini sağlamak ve takibini il düzeyinde gerçekleştirilmesi konuları masaya yatırıldı. - KARS