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Kars'ta otobüste yakalanan İran uyruklu kadının makatından uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Kars'ta otobüste yakalanan İran uyruklu kadının makatından uyuşturucu çıktı

14.11.2023 11:29

Kars'ta otobüsle seyahat eden şüpheli bir yolcu gözaltına alındı. İran uyruklu kadının makatında uyuşturucu olduğu tespit edildi. Kadın operasyonun ardından tutuklandı.

Kars'ta otobüsle seyahat eden şüpheli bir yolcu gözaltına alındı. Röntgende İran uyruklu kadının makatında uyuşturucu olduğu tespit edildi. Cerrahi işlemin ardından kadın tutuklandı.

OTOBÜSLE SEYAHAT EDİYORDU

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan kuryelere yönelik çalışma başlattı. İran uyruklu bir kadının uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine yapılan operasyonda, il merkezinde otobüsle seyahat eden şüpheli bir yolcu gözaltına alındı.

OPERASYONLA ÇIKARILDI

Üst aramasında bir şey bulunamayan İran uyruklu kadın H.A, Kars Harakani Devlet Hastanesine götürüldü. Burada çekilen röntgende kadının bağırsağında 3 parça halindeki kapsüllerde uyuşturucu tespit edildi. Uyuşturucu, cerrahi müdahaleyle çıkarıldı. Gözaltına alınan H.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kars, İran, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta otobüste yakalanan İran uyruklu kadının makatından uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta otobüste yakalanan İran uyruklu kadının makatından uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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