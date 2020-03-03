Kars'ta Bahar Kalkanı Harekatı'na destek konvoyu - Son Dakika

Kars'ta servis şoförleri, İdlib şehitlerini anmak ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için araçlarına bayrak asarak şehir merkezinde konvoy oluşturdu.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen servis şoförleri araçlarını Türk bayraklarıyla donattıktan sonra konvoy yaparak şehir turu attı. Daha sonra Kars Garnizon Şehitliği'ne gelen grup, burada şehitler için dua okudu.

Şoförlerden Mustafa Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için toplandıklarını söyledi.

Her zaman devletin ve Mehmetçiğin yanında olduklarını anlatan Erdem, "İdlib'deki şehitlerimizi anmak ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için bugün burada bir araya geldik. Her zaman devletimizin yanındayız ve devletimizle birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Hepimiz Mehmet, hepimiz askeriz. Allah şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık sıhhat versin. Allah bir daha bugünleri göstermesin." diye konuştu.