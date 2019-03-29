Son Dakika Haberleri: Kars'ta Bahar Mevsiminde Kış Hüküm Sürüyor

Kars'ta Bahar Mevsiminde Kış Hüküm Sürüyor

55 dakika önce

Kars'ta bahar mevsiminde kış hüküm sürüyorKARS - Kışın en ağır geçtiği illerden birisi olan Kars'ta, bahar ayında her taraf beyaz örtüyle kaplandı.

Kars'ta bahar mevsiminde kış hüküm sürüyor

KARS - Kışın en ağır geçtiği illerden birisi olan Kars'ta, bahar ayında her taraf beyaz örtüyle kaplandı.
8 ayı kış olan kentte vatandaşlar, baharı beklerken, yeniden kar sürpriziyle karşılaştı. Sabah erken saatlerde evlerinden işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar yerlerin beyaza bürünmesini görünce şaşırdı.
Bahar ayında kışın yaşandığı kentte her yer beyaz örtüye bürünürken, yeniden beyazlar altında kalan Kars Kalesi ve Harakani Türbesi beyazlar arasında kart postalık görüntüler ortaya çıkardı. Vatandaşlar ise işyerlerinin önünün karını temizledi. Kars'ta kar yağışının aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:53 Kaynak: İHA

Kars, Genel
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