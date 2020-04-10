Kars'ta bahar yağmurları etkili oluyor - Son Dakika

Kars'ta Nisan yağmurları etkili olmaya başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte buzları eriyen Kars Çayı'nın su debisi yükselirken, yetkililer yağmurlarla birlikte özellikle dere kıyılarında evleri olan vatandaşları sel baskınları karşı uyardı.



Ağır geçen kış ayını geride bıraktığımız bu bugünlerde yağmurların da yağmasıyla birlikte ani kar erimeleri sonrası meydana gelebilecek sel baskınlarına karşı vatandaşları uyarıldı. Nisan yağmurlarının etkili olduğu kentte yetkililer yerleşim yerleri dere kıyılarında olan vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.



"Yağmurlar Kars Çayı'nın debisini yükseltti"



Kars'ta yağmurla birlikte eriyen karlar kentin ortasından geçen Kars Çayı'nın da debisini yükseltti. Kentte etkili olan lodos ve yağan yağmur, karların hızlı erimesine neden oluyor. Eriyen karlardan dolayı Kars Çayı'nın debisi her geçen gün biraz daha fazla yükseltiyor. Kentte yağışlı havanın hafta sonu da etkili olacağı bildirildi. - KARS