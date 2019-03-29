Son Dakika Haberleri: Kars'ta Baharda Kar Yağışı

Kars'ta Baharda Kar Yağışı

36 dakika önce

Kars'ta baharda kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kars'ta baharda kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Türkiye'de birçok kentte baharın gelmesiyle havalar artık ısınırken, kışın en ağır geçtiği illerden Kars'ta hala etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:36 Kaynak: AA

Türkiye, Kars, Güncel
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