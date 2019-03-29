Kars'ta Baharda Kar Yağışı
36 dakika önce
Kars'ta baharda kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kars
'ta baharda kar yağışı etkisini sürdürüyor. Türkiye
'de birçok kentte baharın gelmesiyle havalar artık ısınırken, kışın en ağır geçtiği illerden Kars'ta hala etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:36 Kaynak: AA
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