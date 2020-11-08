Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Kars'ın Kağızman ilçesinde bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Şahindere Mahallesi Değirmen Sokakta, Uğur Gültekin idaresindeki 06 ACT 225 plakalı otomobil, bir evin bahçe duvarına çarptı.
Kazada ağır yaralanan Gültekin, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gültekin, burada yapılan müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.
- Kaynak: AA
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