Kars'ın Kağızman ilçesinde bahçelerinde kenevir ektiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı köylerde kök kenevir ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerince yapılan takip ve çalışma sonucu, 2 kişinin bahçelerine kök kenevir ektiği belirlendi.
Operasyonla gözaltına alınan 2 şüphelinin bahçelerinde 583 kök kenevir ele geçirildi.
Kenevir bitkileri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.
Son Dakika › Güncel › Kars'ta bahçelerinde kenevir ektikleri iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika