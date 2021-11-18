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Kars'ta "bakkal" cinayetine ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Kars'ta "bakkal" cinayetine ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı

18.11.2021 12:26
Kars'ta "bakkal" cinayetine ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı

Kars'ın Selim ilçesinde bıçakla öldürüldükten sonra iş yeri ateşe verilen 81 yaşındaki bakkal Hayrettin Aymergen cinayetiyle ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kars'ın Selim ilçesinde bıçakla öldürüldükten sonra iş yeri ateşe verilen 81 yaşındaki bakkal Hayrettin Aymergen cinayetiyle ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

Koyunyurdu köyünde 12 Ağustos'ta yaşanan cinayete ilişkin soruşturma kapsamında jandarma ekipleri 10 şüpheliyi yakaladı.

Eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Olay

Koyunyurdu köyünde bakkal işleten Hayrettin Aymergen'in iş yerinde 12 Ağustos'ta yangın çıkmış, ekiplerce söndürülen yangın sonrası Aymergen'in cesedi bulunmuştu.

Cesedinde bıçak izleri tespit edilen Aymergen'in katil zanlılarının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Jandarma, Yangın, Selim, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta 'bakkal' cinayetine ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta "bakkal" cinayetine ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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