Kars'ta balık avı yasağı 15 Mayıs'ta başlıyor - Son Dakika

Kars'ta göllerde balık avı yasağı 15 Mayıs 2020 tarihinde başlıyor. Balık avı yasağı 15 Ağustos 2020 tarihinde sona erecek. Bu süre içerisinde yasağa uymayarak avlananlara cezai işlem yapılacak.



Kars'ta yaklaşık 3 aylık av yasağı 15 Mayıs 2020 tarihinde başlayacak. 15 Ağustos 2020 tarihine kadar Kars Çayı, Selim Bayburt Baraj Gölü, Çıldır Gölü, Arpaçay Baraj Gölü ve Kars Baraj Gölü ile akarsularda balık avı yasaklanacak.



Kars'ta 15 Mayıs-15 Ağustos tarihleri arasında yasak olan sazan balığı avı nedeniyle kentte balık satıcıları kontrol edilecek, balıkçıların ellerinden stokları tespit edilerek, stok dışı sazan balığı satışı yapan balıkçılara da yaptırım uygulayacak.



Öte yandan Kars il sınırları içerisinde mevcut göl ve akarsularda 15 Mayıs, 15 Ağustos tarihleri arasında her türlü malzeme ile avlanma yasaklanacak. 15 Mayıs, 15 Ağustos tarihleri arasında uygulanacak olan av yasağının kontrolünü Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, emniyet ve jandarma teşkilatları, belediye zabıtası, kamuda görevli bekçiler, kolluk kuvvetlerinin bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyetleri tarafından takip edilecek. Yasağı ihlal edenlerin malzemelerine el konulacağı gibi, 210 TL ile 708 TL arasında para cezası kesilecek. - KARS