Son Dakika Haberleri: Kars'ta balık avı yasağı kalktı
Son Dakika Yaşam Haber

Kars'ta balık avı yasağı kalktı

1 saat önce

Kars'ta 15 Mayıs'ta başlayan balık avı yasağının sona ermesiyle vatandaşlar dere ve göllerde balık avlamaya başladı.

Kars'ta balık avı yasağı kalktı, System.String[]
Kars'ta 15 Mayıs'ta başlayan balık avı yasağının sona ermesiyle vatandaşlar dere ve göllerde balık avlamaya başladı.

Av yasağı yaklaşık 3 aylık aradan sonra sona erdi. Kars Çayı, Selim Bayburt Baraj Gölü, Çıldır, Aktaş, Arpaçay baraj gölü ve akarsularda amatör balıkçılar balık tutmaya başladı.

Balık avı yasağının kalktığını ifade eden yetkililer, "Su ürünlerinin yaşama ortamlarını korumak ve av yasağının amacının balık türlerinin çoğalmasını temin ederek, doğal dengeyi koruyarak sürdürülebilir avcılığı sağlamak için yapıldığı bilinciyle hareket etmemiz lazım. Yasak 15 Ağustos itibariyle kalktı. Ancak bizim kontrollerimiz devam edecek. Özellikle göllerde, derelerde, bayıltıcı uyuşturucu ve öldürücü aletler ile balık tutmak kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında gerekli cezai işlem uygulanacaktır" dediler.

Öte yandan balık avı yasağının kalkmasıyla birlikte amatör balıkçılarda uyarıldı. Amatör balıkçılık belgesi olmayanların kesinlikle avlanmasına izin verilmeyecek. - KARS
Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobil 10 metreden başka bir aracın üzerine düştü: 2 yaralı
Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı Sulama kanalına düşen otomobil iki gence mezar oldu Aşiret kızıyla fotoğrafını Facebook'a yükleyen genç, kurşun yağmuruna tutuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 13:05:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta balık avı yasağı kalktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]