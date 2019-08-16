Kars'ta balık avı yasağı kalktı
1 saat önce
Kars'ta 15 Mayıs'ta başlayan balık avı yasağının sona ermesiyle vatandaşlar dere ve göllerde balık avlamaya başladı.
Kars Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:57 Kaynak: İHA
'ta 15 Mayıs'ta başlayan balık avı yasağının sona ermesiyle vatandaşlar dere ve göllerde balık avlamaya başladı.
Av yasağı yaklaşık 3 aylık aradan sonra sona erdi. Kars Çayı
, Selim Bayburt
Baraj Gölü, Çıldır
, Aktaş, Arpaçay
baraj gölü ve akarsularda amatör balıkçılar balık tutmaya başladı.
Balık avı yasağının kalktığını ifade eden yetkililer, "Su ürünlerinin yaşama ortamlarını korumak ve av yasağının amacının balık türlerinin çoğalmasını temin ederek, doğal dengeyi koruyarak sürdürülebilir avcılığı sağlamak için yapıldığı bilinciyle hareket etmemiz lazım. Yasak 15 Ağustos itibariyle kalktı. Ancak bizim kontrollerimiz devam edecek. Özellikle göllerde, derelerde, bayıltıcı uyuşturucu ve öldürücü aletler ile balık tutmak kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında gerekli cezai işlem uygulanacaktır" dediler.
Öte yandan balık avı yasağının kalkmasıyla birlikte amatör balıkçılarda uyarıldı. Amatör balıkçılık belgesi olmayanların kesinlikle avlanmasına izin verilmeyecek. - KARS
Otomobil 10 metreden başka bir aracın üzerine düştü: 2 yaralı Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı Sulama kanalına düşen otomobil iki gence mezar oldu Aşiret kızıyla fotoğrafını Facebook'a yükleyen genç, kurşun yağmuruna tutuldu