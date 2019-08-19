Kars'ta balkondan düşen kişi öldü
2 saat önce
Kars'ta evinin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti.
Kars Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:54 Kaynak: AA
'ta evinin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti.
Hafızpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi
'ndeki bir apartmanda oturan İsmail Beşli (69), henüz belirlenemeyen nedenle 5. kattaki dairesinin balkonundan zemine düştü.
Beşli'yi yerde hareketsiz halde gören komşuları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Evin önüne gelen 112 Acil Servis
ekiplerince yapılan kontrolde Beşli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Beşli'nin cenazesi, polisin olay yerindeki incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi
morguna götürüldü.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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