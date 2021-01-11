Baraj gölü yüzeyi dondu - Son Dakika

Baraj gölü yüzeyi dondu

Kars'ta etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle baraj gölü yüzeyi buzla kaplandı.

Kars'ta etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle baraj gölü yüzeyi buzla kaplandı. Dondurucu soğukların yaşamı olumsuz etkilediği Doğu Anadolu Bölgesi'nde dere, göl ve barajlar dondu. Büyük sulama projeleri alanlarının dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme, kullanma suyu ihtiyacının karşılanması hedefiyle hayata geçirilen "Göl Su Projesi" kapsamında yapılan Kars Barajı Gölü de buz tuttu. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye kadar düştüğü Kars'taki baraj gölünün yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Gölün yüzeyinin buz tuttuğunu öğrenen çok sayıda fotoğraf tutkunu da bölgeye gelerek fotoğraf çekti.

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