Son Dakika Haberleri: Kars'ta bayram namazında camiler doldu
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Kars'ta bayram namazında camiler doldu

25 dakika önce

Kars'ta, bayram namazında camiler doldu taştı.

Kars'ta bayram namazında camiler doldu, System.String[]
Kars'ta, bayram namazında camiler doldu taştı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camileri dolduran vatandaşlar, Vali Türker Öksüz ile birlikte bayram namazını kıldı. Türkiye'de bayram namazının en erken kılındığı illerden birisi olan Kars'ta, vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.

Güneşin doğmasıyla birlikte camilere gelen vatandaşlar, imam öncülüğünde getirilen tekbirlerin ardından bayram namazı kıldı. Bayram namazını Evliya Camisi'nde kılan Kars Valisi Türker Öksüz, Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Jandarma Alay Komutanı Albay Osman Kılıç, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaştı. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:17 Kaynak: İHA
Muammer Türker, Kars, Güncel
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