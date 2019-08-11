Son Dakika Haberleri: Kars'ta Bayram namazında camiler doldu
Son Dakika Güncel Haber

Kars'ta Bayram namazında camiler doldu

1 saat önce

Kars'ta, bayram namazında camiler doldu taştı.

Kars'ta Bayram namazında camiler doldu, System.String[]
Kars'ta, bayram namazında camiler doldu taştı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camileri dolduran vatandaşlar, bayram namazını kıldı.

Türkiye'de bayram namazının en erken kılındığı illerden birisi olan Kars'ta, vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Güneşin doğmasıyla birlikte camilere gelen vatandaşlar, imam öncülüğünde getirilen tekbirlerin ardından bayram namazı kıldı.

Bayram namazını Aydınlık Evler Mahallesi Cami'de kılan vatandaşlar, cami çıkışında birbirleriyle bayramlaştı. - KARS
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 09:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski HDP Milletvekili Altan Tan: Öcalan, PKK'ya bu hafta silah bırakma çağrısı gelebilir
İsrail polisi, bayramın birinci gününde Mescid-i Aksa içinde Filistinlilere saldırdı Eren'in şehit düştüğü yerdeki topraktan Bursa'da fidan yetiştirecek Milli Savunma Bakanı Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 10:52:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta Bayram namazında camiler doldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]