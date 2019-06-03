Kars'ta bayram öncesi şehitlik ziyareti
54 dakika önce
Kars'ta Ramazan Bayramı öncesi şehitlikleri ziyaret eden şehit aileleri ve yakınları şehitlerin kabirlerinde gözyaşı döküp dua etti.
Kars
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:04 Kaynak: İHA
'ta Ramazan Bayramı
öncesi şehitlikleri ziyaret eden şehit aileleri ve yakınları şehitlerin kabirlerinde gözyaşı döküp dua etti.
Kars Garnizon Şehitliği'ne giden şehit aileleri, gözyaşları içinde şehitlerinin kabirlerinin çevresini temizledi. Bazı şehit yakınları gözyaşı içinde dua ederken bazıları ise Kur'an-ı Kerim okudu. - KARS
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