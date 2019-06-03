Son Dakika Haberleri: Kars'ta bayram öncesi şehitlik ziyareti
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Kars'ta bayram öncesi şehitlik ziyareti

54 dakika önce

Kars'ta Ramazan Bayramı öncesi şehitlikleri ziyaret eden şehit aileleri ve yakınları şehitlerin kabirlerinde gözyaşı döküp dua etti.

Kars'ta bayram öncesi şehitlik ziyareti, System.String[]
Kars'ta Ramazan Bayramı öncesi şehitlikleri ziyaret eden şehit aileleri ve yakınları şehitlerin kabirlerinde gözyaşı döküp dua etti.

Kars Garnizon Şehitliği'ne giden şehit aileleri, gözyaşları içinde şehitlerinin kabirlerinin çevresini temizledi. Bazı şehit yakınları gözyaşı içinde dua ederken bazıları ise Kur'an-ı Kerim okudu. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:04 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Kars, Yaşam
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