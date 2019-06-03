Son Dakika Haberleri: Kars'ta Bayram Pazarı'na ilgi yok
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Kars'ta Bayram Pazarı'na ilgi yok

46 dakika önce

Kars'ta bayram öncesi kurulan bayram pazarı vatandaşlardan beklenen ilgiyi görmedi.

Kars'ta Bayram Pazarı'na ilgi yok, System.String[]
Kars'ta bayram öncesi kurulan bayram pazarı vatandaşlardan beklenen ilgiyi görmedi.

Ordu Caddesi Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan bayram pazarında, pazar esnafı müşteri bekliyor. Cumhuriyet Meydanı'nda açtıkları tezgahlarda müşterilerini bekleyen pazar esnafı, geçmiş yıllara oranla işlerinde düşüş olduğunu belirttiler.

Karslıların bayram pazarına ilgi göstermediğine dikkat çeken pazar esnafı, "Her yıl işlerimiz biraz daha düşüyor. İki gündür bayram pazarındayız. Ama beklediğimiz satışı yapamadık. İnsanlar sadece bakmakla yetiniyor. Yarın bayram bugün akşama kadar inşallah satış yaparız" dediler.

"Bayram şekerleri ellerinde kaldı"

Özellikle Ramazan bayramı'nın olmazsa olmazı bayram şekerlerinin ellerinde kaldığına dikkat çeken Pazar esnafı, " Ramazan Bayramı, diğer adı 'Şeker bayramı' bu bayramda şeker satışlarımız iyi olacak diye düşündük. Ama maalesef şekerlerimiz elimizde kaldı. Vatandaşlar büyük marketlerden bayram alış-verişlerini yapıyor. Marketlerde giyimden gıdaya kadar her şey var. Vatandaşlarda tercihlerini marketlerden yana kullanınca bayram pazarı da gördüğünüz gibi boş kaldı" diye konuştular.

Öte yandan Ordu Caddesi Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan bayram pazarında tezgahlarını açan esnaf, müşteri bekliyor. Pazara gelen vatandaşlar ise sadece bakınmakla yetiniyor. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:40 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Meydanı, Kars, Yaşam
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