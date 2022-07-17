Kars- Erzurum ile Kars- Iğdır ve Kars- Ardahan kara yolunu helikopterle denetleyen ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri havadan tespit ederek uygulama noktalarına bildirdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bayram tatili sonrası trafik helikopterle havadan denetlendi - Son Dakika

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