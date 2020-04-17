Kars'ta bazı caddeler araç trafiğine kapatılacak - Son Dakika

Kars Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yarın bazı caddeler araç trafiğine ve araç parkına kapatıldı.



Kars Valisi Türker Öksüz'ün başkanlığında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bir araya geldi. Kurul, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlarımızın sağlıklarının korunması ve salgının yayılım hızının kontrol altına alınması amacıyla çeşitli tedbirler aldı.



Alınan tedbirler kapsamında; sosyal izalosyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve gereksiz sokağa çıkmaların önüne geçerek kalabalık görüntülerin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 16.04.2020 ve 04/09 sayılı kararına istinaden aşağıda belirtilen caddeler geçici bir süreliğine araç trafiğine ve araç parkına kapatıldı.



Acil ihtiyacı olan vatandaşların mağdur edilmemesi için, belirtilen caddeler üzerinde kontrollü bir şekilde caddeye girişleri ve çıkışları sağlanacak.



İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 16.04.2020 ve 04/09 sayılı kararı; İl Merkezinde 18 Nisan 2020 tarihi itibari ile 08.00 -18.00 saatleri arasında, Faikbey Caddesi; Davut Aksu Caddesi ile kesiştiği noktadan, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar (Güzergah üzerinde bulunan Atatürk Caddesi ve İsmail Aytemiz Caddelerinin araç trafiğine açık kalacak şekilde) araç trafiğine kapatılacak.



Kazım Karabekir Caddesi; Şehit Yusuf Bey Caddesi ile kesiştiği noktadan Halit Paşa Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar (Güzergah üzerinde bulunan Küçük Kazım Bey Caddesi ve Prof. Dr. Metin Sözen Caddelerinin araç trafiğine açık kalacak şekilde) araç trafiğine kapatılmasına, Şehit Yusuf Bey Caddesi; Kazım Karabekir Caddesi ile kesiştiği noktadan Atatürk Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar araç trafiğine kapatılmasına, Şehit Yusuf Bey Caddesi istikametine; Atatürk Caddesi üzerinden seyir halinde olan araçlar Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi yönünde ilerleyecek şekilde, tek yönlü araç trafiğine açık olmasına, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesinden Şehit Yusuf Bey Caddesi istikametine doğru sağ dönüşlerin araç trafiğine kapatılmasına, Araç trafiğine kapatılan alanlar içerisine park yasağı uygulanmasına, Araç trafiğine kapatılan caddelere açılan sokakların bariyer kullanmak suretiyle araç trafiğine kapatılmasına, Eski Otogardan hareket eden toplu taşıma araçlarının Halit Paşa Caddesi ve Haydar Aliyev Caddesini kullanmalarına,Kapatılan caddelere yaya olarak girmek isteyen vatandaşlarımızın görevli personel tarafından gerekli kontrollerinin yapılarak geçerli bir sebepleri bulunmadığı tekdirde geçişlerine müsaade edilmemesine, Halit Paşa Caddesi, İsmail Aytemiz Caddesi, Faik Bey Caddesi ve Kazım Karabekir Caddelerinin kesiştiği noktaların içerisinde kalan (Hapan Mevki) bölgede kolluk personelince denetimlerinin sıkılaştırılarak sosyal mesafe kuralına uyulmasının sağlanmasına, Araç Trafiğine kapatılan caddelerden, sağlık, güvenlik, belediye, elektrik, doğalgaz, kargo, kurye, paket servis, mağaza-market tedarik araçları, ziraat ve hayvancılık gibi faaliyetlerde bulunan araçlar ve mülki amirin onayı ile belirlenecek olan araçların söz konusu yasaklamadan muaf tutulmasına, karar verildi. - KARS