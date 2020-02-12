Kars'ta bazı ilçelerde eğitime kar engeli - Son Dakika
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Kars'ta bazı ilçelerde eğitime kar engeli

6 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tüm okullarda, Kağızman ilçesinde ise bazı yüksek rakımlı köylerdeki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kars'ta bazı ilçelerde eğitime kar engeli, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tüm okullarda, Kağızman ilçesinde ise bazı yüksek rakımlı köylerdeki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sarıkamış ilçesinde tüm okullar tatil edildi.

Kağızman ilçesinde ise tipi ve kar yağışının yoğun olduğu yüksek rakımlı köyler Akyayla, Yağlıca, Keşiskıran, Yellikıran, Yukarı Karagüney, Çaybük, Tunçkaya, Akören, Karakuş, Taşbilek, Çengilli, Ülker, Karaboncuk ile Karakale'de ilk ve orta okullarında eğitime 13 Şubat Perşembe ara verildi.

Sarıkamış, Karakale, Kağızman, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:48 Kaynak: AA
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