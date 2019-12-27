Kars'ta beklenen kar yağdı, vatandaşlar halay çekti - Son Dakika
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Kars'ta beklenen kar yağdı, vatandaşlar halay çekti

6 saat önce

KARS'ta, uzun süredir beklenen kar, akşam saatlerinde lapa lapa yağdı.

Kars'ta beklenen kar yağdı, vatandaşlar halay çekti, System.String[]

KARS'ta, uzun süredir beklenen kar, akşam saatlerinde lapa lapa yağdı. Vatandaşlar, sokaklara çıkıp hem kar potu oynadı hem de hareketli müzikler eşliğinde halay çekti.

Her yıl bu aylarda beyaza bürünen Kars, bu yıl uzun süre kar yağışının başlamasını bekledi. Kara hasret kalan Karslılar bu akşam saatlerinde özlemlerini giderdi. Lapa lapa yağan kar altında gezintiye çıkan vatandaşlar ilk kartopunu da oynamanın tadını çıkardı. 7'den 70'e kar gezintisine çıkanlardan bazıları ateş yakıp nostalji yaşadı. Bol bol hatıra fotoğrafları çektiren üniversite öğrencileri el ele tutup "Kar yağar bardan bardan" türküsü eşliğinde halay çektiler. Bir başka grup ise arkadaşlarının doğum gününü kar altında kutlamanın farkını yaşadılar.


Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:19 Kaynak: DHA
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