Kars'ta belediye işçilerinin kar mesaisi başladı - Son Dakika

Kars'ta belediye işçilerinin, kar temizleme mesaisi başladı.



Kentte önceki gün yağan karın ardından Kars Belediyesi karla mücadele ekipleri kaldırım ve yolların karını temizledi.



Vatandaşların mağdur olamaması için yoğun bir çalışma içine giren Belediye, kar ve buz timi oluşturdu. İşçiler, gruplar hainde halkın yoğun olduğu cadde ve sokaklarda kar temizleme ve buz kırma çalışması yapıyor. Ekipler, küreklerle kaldırımların karını temizliyor. Yol kenarına yığılan karlar iş makineleriyle kamyonlara doldurularak kent dışına çıkarılıyor.



Kars Belediyesi karla mücadele ekipleri, başta Fiakbey Caddesi olmak üzere, Atatürk, Kazmpaşa, İnönü, GAMP, Haydar Aliyev ve Cumhuriyet cadde ve kaldırımlarının karını temizleyerek vatandaşların temiz kaldırımlarda yürümesine imkan sağladı.



Belediye karla mücadele ekiplerinin mahalle ve sokaklarda da karla mücadele çalışması yaptığı öğrenildi. - KARS