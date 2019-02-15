Kars'ta Belediye Kaldırımların Karını Temizliyor
51 dakika önce
Kars Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından, kaldırımların karını temizlemeye başladı.
Kars Belediyesi
, kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından, kaldırımların karını temizlemeye başladı.
Belediye karla mücadele ekipleri, ana caddeler, okul, hastane gibi öncelikli yolların sürekli açık tutulması için aralıksız bir şekilde çalışma başlattı. Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri, kar yağışının ardından ana arterler, kavşak ve kaldırımlar başta olmak üzere kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.
Belediye tarafından yapılan kar temizleme çalışmalarına vatandaşlarda iş yerlerinin önünün karını temizleyerek destek verdi. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:36 Kaynak: İHA
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