Kars'ta berberler iş yerlerini açtı - Son Dakika

Kars'ta yaklaşık 50 günlük aranın ardından berberler iş yerlerini açtı. Çeşitli önlemler alan berberlerde yoğunluk başladı.



Tüm dünyayı tehdit eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs salgınıyla mücadelede aşamalı normalleşme süreci Başlarken, Kars İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla yaklaşık 2 aydır kapalı olan berberler bugün işbaşı yaptı.



Yaklaşık 50 günlük hasretin bugün sona erdiğini ifade eden berber İbrahim Ömür, "Hem kendi sağlığımız, hem de vatandaşlarımızın sağlığı için kişiye özel önlüklerimiz, tek kullanımlık havlularımız müşterilerimize hizmet vermeye başladık. Şükür işimizin kıymetini bilelim, Allah devletimize zeval vermesin" dedi.



"Tek kullanımlık havlu ve önlük dönemi başladı"



Uzun süreden sonra iş yerini açtıklarını belirten berber Cabbar Baykız, "Öncelikle dükkanımızı dezenfekte ettirdik. Kapanmadan önce de dükkanımızı dezenfekte ettirmiştik. 50 günlük bir süreçten sonra dükkanımızı açtık. Herkese kişisel, herkesin kendisi için önlükler, havlular tek kullanımlık, bu saatten sonra tek kullanımlık olacak. Zaman değişiyor. Biz de zaman ayak uydurmak zorundayız. Allah yardımcımız olsun. Bir şekilde artık devam edeceğiz. Yoğunluk var insanlar 50 gündür traş olmuyor. Biz de randevu sistemiyle çalışmaya başladık. Saat başı bir kişi alıyoruz. Devam ediyoruz" diye konuştu.



Kars'ta berberler, korona virüs salgını dolayısıyla sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun sağlayarak hizmet veriyor.



Mart ayının 21'inde durdurulan ve yaklaşık 2 aylık süredir kapalı olan berberler saat 09.00-21.00 saatleri arasında açık kalacak. Aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edilmeyecek. Randevulu sistemle çalışılacak. Randevularda kayma ya da hizmette gecikme olabileceği hususu göz önüne alınacak ve iş yeri içinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilecek. - KARS