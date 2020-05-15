Kars'ta berberlerde

Kars'ta berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde 'Müşteri Kayıt Defteri' dönemi başladı. Berberler müşterilerinin bilgilerini 'Müşteri Kayıt Defteri'nde tutacak.



Kentte faaliyet gösteren berber, kuaför, güzellik salon ve merkezileri, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla faaliyetlerini yürütüyor. İşletmelerin belirlenen kurallara uygun çalışıp çalışmadıkları İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılacak sıkı denetimler ile kontrol ediliyor.



İşletmelerde muhtemel bulaş durumunda olası vaka takibi (filyasyon) ve risk altında olabilecek kişilerin belirlenebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan 'Müşteri Kayıt Defteri'ne bu işletmelerden hizmet alan her müşterinin bilgilerinin işleniyor.



Vatandaşlardan salgının kontrolü ve muhtemel yayılımının engellenmesi amacıyla işletme sahipleri ile işbirliği içinde olmaları ve gerekli bilgileri paylaşmaları gerekiyor. - KARS