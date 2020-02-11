Kars'ta besiciler çaydaki buzları kırarak hayvanlarına su veriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'ta besiciler çaydaki buzları kırarak hayvanlarına su veriyor - Son Dakika

Kars'ta besiciler çaydaki buzları kırarak hayvanlarına su veriyor

15 dakika önce

Karslı besiciler hayvanlarının su ihtiyacını, Kars Çayı'nın buzlarını kırarak karşılıyor.

Karslı besiciler hayvanlarının su ihtiyacını, Kars Çayı'nın buzlarını kırarak karşılıyor.

Kent genelinde etkili olan soğuk hava nedeniyle içme suyu şebekeleri, göller, çaylar ve dereler dondu.

Arpaçay ilçesine bağlı Küçük Çatma köyündeki besiciler, çetin kışta hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermekte güçlük çekiyor.

Soğuk hava nedeniyle donan Kars Çay'ı, köylüler tarafından kazma ve kürek yardımıyla kırılarak hayvanların su içmesi sağlanıyor.

Besicilerden Taner Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların çok soğuk olması nedeniyle evdeki şebeke sularının donduğunu söyledi.

Hayvanlarının su ihtiyacını Kars Çayın'da karşıladıklarını aktaran Güneş, şöyle konuştu:

"Kar yağdığında ve hava soğuk olduğunda daha erken kalkıyoruz ve hayvanların suya gittiği yolun karını temizliyoruz. Hayvanlarımızın otunu, samanını verdikten sonra su ihtiyacını karşılamamız gerekiyor. Kars Çayı sabahları donuyor, hayvanlarımız su içsin diye onun buzunu kırıyoruz. Havalar bu yıl çok soğuk gidiyor, içme sularımız bile dondu."

Kars'ta besiciler çaydaki buzları kırarak hayvanlarına su veriyor

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:32 Kaynak: AA
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