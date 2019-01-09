Kars'ta Beyaz Esaret...kar ve Tipi Hayatı Durma Noktasına Getirdi

Kars'ta beyaz esaret...Kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdiKARS - Kars'ta, aniden başlayan kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi.

Kars'ta beyaz esaret...Kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi



KARS - Kars'ta, aniden başlayan kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi. Tipiden dolayı vatandaşlar caddelerde yürüyemezken, araçlar ise yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kars'ta öğle saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve tipiden dolayı araçların şehir dışına çıkmasına kontrollü izin veriliyor.

Tipiden dolayı kentte 142 köy yolu ulaşıma kapanırken, Karayolları ve İl Özel İdaresine ait karla mücadele ekipleri kapanan yolları yeniden açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Açılan yollar ise kısa sürede tipiden yeniden kapanıyor.

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu kentte dışarıdaki vatandaşlar hızlı bir şekilde evlerine dönüyor. Görüş mesafesinin 2 metreye düştüğü kentte araçların Kars-Digor-Iğdır ve Kars-Ardahan-Göle karayoluna çıkışına izin verilmiyor. Kar yağışı ve tipi etkisini artırarak devam ediyor.

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