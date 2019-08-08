Son Dakika Haberleri: Kars'ta bıçaklar tezgahlarda yerini aldı
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Kars'ta bıçaklar tezgahlarda yerini aldı

2 saat önce

Kars'ta Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesiminde kullanılacak bıçaklar tezgahlarda yeri aldı.

Kars'ta bıçaklar tezgahlarda yerini aldı, System.String[]
Kars'ta Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesiminde kullanılacak bıçaklar tezgahlarda yeri aldı.

Kurban Bayramı hazırlıklarının başladığı Kars'ta kurbanlıklarını almaya başlayan vatandaşlar, bıçaklarını ve satırlarını almak için kentte bulunan bıçakçıların yolunu tutuyor. Bıçak fiyatlarının 5 ile 20 lira arasında değiştiği kentte, satırlar ise 10 ile 15 liraya satılıyor.

Öte yandan Kars'ta Kurban Bayramı öncesinde yaşanan hareketlilik bıçakçıların yanı sıra esnafı da sevindirdi. - KARS
Kurban Bayramı, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:18 Kaynak: İHA
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