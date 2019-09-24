Son Dakika Haberleri: Kars'ta bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Kars'ta bıçaklı kavga: 2 yaralı

1 saat önce

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, husumetli iki aile alasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kars'ta bıçaklı kavga: 2 yaralı, System.String[]

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, husumetli iki aile alasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Atçılar köyünde, aralarında daha önce husumet olan Altun ve Elma aileleri arasında çıkan tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında bıçak ve sopa darbeleriyle yaralanan H.A ve M.A, ambulanslarla kaldırıldıkları Arpaçay Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine sevk edildi.

Polis ve jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 6 zanlıyı gözaltına aldı.

Arpaçay, kavga, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:46 Kaynak: AA
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