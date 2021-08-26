Bıçaklı sopalı kavga: 2 ağır yaralı - Son Dakika

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından yaralılardan H.Y. Erzurum 'a, K.Y. ise Van 'a sevk edildi.

Polis ekiplerinin havaya ateş açarak tarafları ayırdığı kavgada H.Y. ile K.Y. ağır yaralandı.

Şehit Kemal Mutlu Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 2 kişi ağır yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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