KARSLI GENÇLERİN SU BİDONUYLA KAYAK KEYFİ - Son Dakika

KARS'ın merkeze bağlı Ağadeve köyünün gençleri elleriyle dağın tepesine çıkardıkları ağır su bidonlarıyla kayarak eğleniyor.

Ağrı'ya 30 kilometre uzaklıkta iki dağın arasında kurulan Ağadeve köyü, yazın yeşillikten geçilmezken kışın aylarca beyaz örtüyle kaplanıyor. Halkın 'ikiz dağlar' ismini verdiği dağlar, kışın çocuk ve gençlerin en büyük eğlence mekanı haline geliyor. Bir metreyi aşan karın bulunduğu dağ, çocuk ve gençlere kayak imkanı sunuyor. Köydeki gençlerin en büyük eğlencesi su bidonlarıyla kayak yapmak. Sabah erken saatte kalkıp köydeki işlerini tamamlayan gençler dinlenmeye geçmeden sonra spor aktivitesi olarak belirledikleri kayak kaymayı ihmal etmiyor.

Gençlerin kayak takımı ise ağır su bidonları. İp bağladıkları bidonlarıyla dağı tırmanmaya başlayan gençler ilk önce köy içinden geçen dereyi aşmak zorunda. Yoğun karda yürümekte bile zorlanan gençler bidonların da verdiği ağırlıkla bol miktarda enerji kaybederek yola koyuluyor. Kara bata çıka dağa tırmanmayı başaran gençler, yüz üstü uzandıkları bidonlarla kaymaya başlıyorlar.

Bidonla kaymaktan büyük zevk aldıklarını söyleyen gençler, "Bu da bizim köy usulü kayağımız. Bidonlarla kaymak bize adrenalin yaşatıyor. Bundan da büyük keyif alıyoruz" dedi.

Gençleri heyecanla izleyen çocuklar ise geri dönüş yolculuğunda bidonlarla kayarak eğleniyor. Kara batan, karda yuvarlanan çocuklar kar keyfini gönüllerince tadıyor.