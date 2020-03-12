Kars'ta bilet izdihamı - Son Dakika
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Kars'ta bilet izdihamı

6 saat önce

Kars'ta bilet izdihamı Okulların 3 hafta tatil edilmesinin ardından öğrenciler, otobüs firmalarına akın etti.

Kars'ta bilet izdihamı

KARS - Okulların 3 hafta tatil edilmesinin ardından öğrenciler, otobüs firmalarına akın etti.

Kafkas Üniversitesi eğitim gören öğrenciler, okulların 3 hafta tatil edildiğinin açıklanmasının ardından otobüs firmalarında uzun bilet kuyrukları oluşturdu.

Yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından memleketlerine gitmek isteyen öğrenciler, uzun bilet kuyrukları oluştururken, firmalarda sistemler kitlendi. Öğrenciler bilet almak için saatlerce otobüs firmaları önünde bekledi.

Kars Faikbey Caddesi üzerinde bulunan otobüs firmalarına ait yazıhanelere akın eden üniversite öğrenciler, uzun kuyruklar oluşturdu. Kente otobüs firmalarının önündeki yoğunluk devam ediyor. Bilet almak isteyen öğrenciler sistemlerin açılmasını bekliyor.

Kars'ta bilet izdihamı

Kafkas Üniversitesi, Kars, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:38 Kaynak: İHA
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