Kars'ta bin 526 aileye gıda yardımı yapıldı - Son Dakika

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Kars'ta bin 526 aileye gıda yardımı yapıldı
7 saat önce
Kars'ta hayırsever vatandaşların destekleriyle bin 526 aileye gıda yardımı yapılırken, Valilik bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, evden ayrılma kısıtlaması bulunan vatandaşların talepleri karşılamaya devam ediyor.
Kars'ta hayırsever vatandaşların destekleriyle bin 526 aileye gıda yardımı yapılırken, Valilik bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, evden ayrılma kısıtlaması bulunan vatandaşların talepleri karşılamaya devam ediyor.
Daha önce de Kars Valiliği'ne iletilen alışveriş, banka, sağlık, seyahat ve sosyal hizmetler gibi taleplerin 3 bin 141 karşılanmıştı.
Kars Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri kent merkezi, ilçeler ve köylerde vatandaşlar kendilerine iletilen ihtiyaçları karşılamaya devam ediyor. Grubun ihtiyaçlarını karşılandığı vatandaşlar ise 'evdekal'mayı tercih ediyor. - KARS
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 04:33 Kaynak: İHA
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