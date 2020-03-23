Kars'ta bir araçta 1995 tarihi sikke ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'ta bir araçta 1995 tarihi sikke ele geçirildi - Son Dakika

Kars'ta bir araçta 1995 tarihi sikke ele geçirildi

6 saat önce

Kars'ın Kağızman ilçesinde durdurulan bir araçta 1995 tarihi sikke ele geçirildi.

Kars'ta bir araçta 1995 tarihi sikke ele geçirildi, System.String[]

Kars'ın Kağızman ilçesinde durdurulan bir araçta 1995 tarihi sikke ele geçirildi.

İlçeye bağlı Akçay köyü mevkisinde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekipler tarafından araçta yapılan aramada, tarihi nitelikteki 1995 sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili araçtaki 4 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kağızman, Jandarma, Akçay, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:06 Kaynak: AA

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