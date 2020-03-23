Kars'ta bir araçta 1995 tarihi sikke ele geçirildi - Son Dakika

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Kars'ta bir araçta 1995 tarihi sikke ele geçirildi
6 saat önce
Kars'ın Kağızman ilçesinde durdurulan bir araçta 1995 tarihi sikke ele geçirildi.
Kars'ın Kağızman ilçesinde durdurulan bir araçta 1995 tarihi sikke ele geçirildi.
İlçeye bağlı Akçay köyü mevkisinde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Ekipler tarafından araçta yapılan aramada, tarihi nitelikteki 1995 sikke ele geçirildi.
Olayla ilgili araçtaki 4 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:06 Kaynak: AA
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