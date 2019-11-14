Son Dakika Haberleri: Kars'ta bir ev tamamen yandı
Son Dakika Yaşam Kars'ta bir ev tamamen yandı

Kars'ta bir ev tamamen yandı

6 saat önce

Kars'ta çıkan yangında bir ev tamamen yandı.

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Kars'ta çıkan yangında bir ev tamamen yandı.


Edinilen bilgilere göre, Kars merkeze bağlı Ağadeve Köyü'nde bir vatandaşa ait evde yangın çıktı. Yangını gören köylüler durumu itfaiye ile jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, bölgeye Kars Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.


İtfaiye ekiplerince söndürülen ve soğutma çalışmaları yapılan ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Olay ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

İtfaiye, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:35 Kaynak: İHA
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