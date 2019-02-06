Kars'ta Bir Kişi Aracında Ölü Bulundu
21 dakika önce
Kars'ta bir kişi aracında ölü bulunduKARS - Kars'ta bir kişi aracının içerisinde ölü bulundu.
Kars
'ta bir kişi aracında ölü bulundu
KARS - Kars'ta bir kişi aracının içerisinde ölü bulundu. Kars Belediyesi
'nde şoför olarak çalışan 42 yaşındaki İbrahim Ömeroğlu.'nun araç içinde hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları incelemede Ömeroğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Ambulansa alınan İbrahim Ömeroğlu, Kafkas Üniversitesi
Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, İbrahim Ömeroğlu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. İbrahim Ömeroğlu'nun kesin ölün nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.
Kars Belediyesi'nde şoför olarak çalışan Ömeroğlu'nun kalp rahatsızlığı olduğu ve sabah erken saatlerde aracını çalıştırdığı öğrenildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:51 Kaynak: İHA
Eşinin Ailesinden 3 Kişiyi Öldüren Damat, Katliamı 400 Bin Lirayı Beğenmeyince Yapmış
Sokak Ortasında Eşini Defalarca Bıçaklayıp Öldüren Cani Kocadan Kan Donduran İfade: Beni Başka Erkeklerle Aldattı
Liam Neeson'ın Irkçı Sözleri ABD'de Tartışma Yarattı
Kripto Para Şirketi Konkordato İlan Etti, 140 Milyon Dolara Ulaşılamıyor