Son Dakika Haberleri: Kars'ta Bir Kişi Aracında Ölü Bulundu

Kars'ta Bir Kişi Aracında Ölü Bulundu

21 dakika önce

Kars'ta bir kişi aracında ölü bulunduKARS - Kars'ta bir kişi aracının içerisinde ölü bulundu.

Kars'ta Bir Kişi Aracında Ölü Bulundu, System.String[]
Kars'ta bir kişi aracında ölü bulundu

KARS - Kars'ta bir kişi aracının içerisinde ölü bulundu.
Kars Belediyesi'nde şoför olarak çalışan 42 yaşındaki İbrahim Ömeroğlu.'nun araç içinde hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları incelemede Ömeroğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Ambulansa alınan İbrahim Ömeroğlu, Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, İbrahim Ömeroğlu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. İbrahim Ömeroğlu'nun kesin ölün nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.
Kars Belediyesi'nde şoför olarak çalışan Ömeroğlu'nun kalp rahatsızlığı olduğu ve sabah erken saatlerde aracını çalıştırdığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:51 Kaynak: İHA

Kars Belediyesi, Kars, 3. Sayfa
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