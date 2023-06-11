Kars'ta bir kişi boşanma aşamasındaki eşi ve kayınbiraderini öldürdü - Son Dakika
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Kars'ta bir kişi boşanma aşamasındaki eşi ve kayınbiraderini öldürdü

11.06.2023 21:13

İstanbul'da yaşayan M.B, tartıştığı eşi Ö.B'yi darp etmesi sonucu eşi köyüne gitti. Burada barışmak üzere geldiği köyde tartışmanın büyümesi üzerine M.B, aracında bulunan pompalı tüfekle önce kayınbiraderi Z.Y'ye daha sonra da eşi Ö.B'ye ateş ederek kaçtı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ö.B ve Z.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri M.B'nin yakalanması için çalışma başlattı. M.B ve Ö.B çiftinin 4 çocuğu olduğu öğrenildi.

İstanbul'da yaşayan M.B, bir süre önce tartıştığı eşi 28 yaşındaki Ö.B'yi darp etti. Bunun üzerine Ö.B, Kars'ın Selim ilçesi Eski Gazi köyündeki baba evine geldi.

EŞİ VE KAYINBİRADERİNİ ÖLDÜRDÜ

M.B, barışmak üzere geldiği köyde eşiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B, aracında bulunan pompalı tüfekle önce kayınbiraderi Z.Y'ye daha sonra da eşi Ö.B'ye ateş ederek kaçtı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Ö.B ve ağabeyi Z.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

JANDARMA HER YERDE ARIYOR

İki kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Köyde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri M.B'nin yakalanması için çalışma başlattı. M.B ve Ö.B çiftinin 4 çocuğu olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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İstanbul, Selim, Kars, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta bir kişi boşanma aşamasındaki eşi ve kayınbiraderini öldürdü - Son Dakika
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