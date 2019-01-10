Son Dakika Haberleri: Kars'ta Bir Kişi Donmaktan Son Anda Kurtuldu

Kars'ta Bir Kişi Donmaktan Son Anda Kurtuldu

1 saat önce

Kars'ta bir kişi donmaktan son anda kurtulduKARS - Kars'ta otomobiliyle köyüne giden bir kişi yoğun kar yağışı ve tipide otomobili kara saplandı.

Kars'ta bir kişi donmaktan son anda kurtuldu

KARS - Kars'ta otomobiliyle köyüne giden bir kişi yoğun kar yağışı ve tipide otomobili kara saplandı. Yaklaşık 2 saat mahsur kalan vatandaş son anda donmaktan kurtarıldı.
Kars'ta tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kars'tan Melikköyü'ne seyir halinde otomobil, Kars'a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Melikköyü yolunda kara saplandı. Bir türlü otomobilini saplandığı yerden çıkaramayan sürücü İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi.
İl Özel İdaresi Merkez Karla Mücadele ekibi bölgeye bir rotatif gönderdi. Yaklaşık 2 saat aracında mahsur kalan sürücü, son anda bölgeye rotatip ve ekiplerin gelmesiyle son anda donmaktan kurtarıldı. Aracından inmeyen ve ismini söylemeyen sürücü rotatifin yolu açmasıyla, Özel İdare ekiplerin yardımıyla kaldığı yerden kurtarıldı. Sürücü köye gitmekten vazgeçerek tekrar Kars'a döndü.
Yoğun bit tipi olduğuna dikkat çeken Mehmet Bulut, "Tipiden dolayı araçlar çalışmadı. Kendi imkanlarımızla ulaştıksa da bir şey yapamadık. İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye ulaşınca bun insanları kurtardılar. Allah razı olsun. Donmak üzereyken yani gerçekten çok soğuk vardı. Yoğun bir tipi vardı. Bizde müdahale edemiyorduk. Özel İdare ekipleri ulaşarak bunları kurtardılar. Çok teşekkür ederim" dedi.
Öte yandan Kars'ta etkili olan kar ve tipiden 95 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi'ne ait karla mücadele ekipleri geç saatlere kadar köy yollarını açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Açılan köy yolları kısa süre sonra yeniden ulaşıma kapanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:55 Kaynak: İHA

Kar, Kars, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İkinci El Araç Alımında Ekspertiz Raporu 1 Nisan'dan İtibaren Zorunlu Olacak Vatandaşlar, Emniyet Girişinde Palu Ailesi ve Damat Tuncer Ustael'e Linç Girişiminde Bulundu

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 9 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Bakan Müjdeyi Verdi! Paralı Poşet Uygulamasında Vatandaşın Dediği Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 02:57:03. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta Bir Kişi Donmaktan Son Anda Kurtuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]