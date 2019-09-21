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Kars'ta bir kişi sokak ortasında bıçaklandı

12 dakika önce

Kars'ta bir kişi sokak ortasında bacağından bıçaklandı.

Kars'ta bir kişi sokak ortasında bıçaklandı, System.String[]

Kars'ta bir kişi sokak ortasında bacağından bıçaklandı.


Edinilen bilgilere göre; Kars merkez Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı yanında D.Ö. ve C.E. arasında çıktı. Tartışama büyünce bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada D.Ö. bacağından bıçaklandı. Yaralanan D.Ö. yere düşünce, C.E. bölgeden ayrıldı. Olay yerine polis ve 112 ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri D.Ö.'nün ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, Harakani Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. D.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan, olay yerinden kaçan C.E. polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Kavganın köyde bulunan arazi yüzünden çıktığı öğrenildi. - KARS

Ahmet Muhtar Paşa, Polis, Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:32 Kaynak: İHA
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