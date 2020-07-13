Kars'ta bir kişinin bahçesinde tarihi mezar taşı ele geçirildi - Son Dakika

Kars'ta bir kişinin bahçesinde tarihi mezar taşı ele geçirildi
Kars'ta bir vatandaşa ait evin bahçesinde jandarma ekiplerince kültür varlığı mezar taşları ele geçirildi.
Kars'ta bir vatandaşa ait evin bahçesinde jandarma ekiplerince kültür varlığı mezar taşları ele geçirildi.
Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda merkez Çerme Köyü mevkiinde bir kişinin bahçesinde kültür varlığı olduğu tespit edilen 3 adet mezar taşı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Jandarma ekiplerince ele geçirilen 3 adet mezar taşı Kars Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli bir kişi hakkında adli işlem yapıldı. - KARS
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:00 Kaynak: İHA
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