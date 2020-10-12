Kars'ın Akyaka ilçesindeki Boyuntaş köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Akyaka ilçesine bağlı Boyuntaş köyünün karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu bildirildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kars'ta bir köy daha Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika