Kars'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantina alındı - Son Dakika

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı bir köyün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Arpaçay ilçesine bağlı Güvercin köyünde karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 09:19 - Kaynak: AA
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