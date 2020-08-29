Kars'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Kars'ta merkeze bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Çakmak köyünde karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş çıkışların durdurulduğu ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 20:45 - Kaynak: AA
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