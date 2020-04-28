Kars'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Kars'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

6 saat önce

Kars'ta korona virüs nedeniyle bir köy karantinaya alındı.

Kars'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı, System.String[]

Kars'ta korona virüs nedeniyle bir köy karantinaya alındı. Karantinaya alınan köye giriş çıkışlar yasaklandı.


Kars merkeze bağlı Arslanizi köyü, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alınırken, karantinaya alınan köy girişinde jandarma ekipleri tedbir aldı. Arslanizi köyüne giriş-çıkışlar ise kapatıldı.


Konuyla ilgili Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, "Korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Kars Merkeze bağlı Arslanizi köyü karantinaya alınmış olup, köye giriş çıkışlar durdurulmuştur" denildi. - KARS

Jandarma, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 05:53 Kaynak: İHA


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