Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Hacıveli köyünde karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Kars merkeze bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Son Dakika › Güncel › Kars'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

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