Kars'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Kars'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla merkeze bağlı Ölçülü köyünde karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 15:59 - Kaynak: AA
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