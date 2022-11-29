Denizgölü'de bir kedinin saldırgan hareketleri ve ani ölümü üzerine köylüler, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Kaynak: AA

Kağızman, Hisarcık, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kars'tan korkutan haber! 1 köy kuduz sebebiyle karantinaya alındı - Son Dakika

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